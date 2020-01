Cílený útok v Ottawě: Jeden mrtvý, tři zranění. Motiv střelce nejasný

Střelba se ozvala kolem 7:30 místního času (13:30 SEČ) na ulici Gilmour v centru hlavního města, asi kilometr od kanadského parlamentu. Policie vyzvala občany, aby se místu vyhnuli. Později ale zdůraznila, že se nedomnívá, že by lidem v oblasti hrozilo nějaké nebezpečí.

Kanadský web Global News s odvoláním na zástupce místní policie Francoise D'Aousta uvedl, že se zřejmě jednalo o cílený útok.

1 dead, 3 injured in this morning's Gilmour Street shooting.



Police say the shooter remains at large.



1 dead, 3 injured in this morning's Gilmour Street shooting.

Police say the shooter remains at large.