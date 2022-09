Členské státy OSN povolily Zelenskému výjimečně projev na dálku

Například americký prezident Joe Biden tak nepromluví hned v první den schůze, tedy v úterý, ale pravděpodobně až ve středu ráno, potvrdila dnes podle agentury Reuters velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.

Ze 193 členských zemí OSN jich 101 hlasovalo ve prospěch rozhodnutí umožnit Zelenskému projev z předem nahraného videa. Proti bylo sedm zemí, podle očekávání i včetně Ruska, a 19 se hlasování zdrželo.

Ve zprávě, kterou zaslala ukrajinská mise při OSN jednotlivým členům Valného shromáždění, je uvedeno, že se Zelenskyj "nemůže zasedání Valného shromáždění OSN zúčastnit osobně kvůli probíhající ruské agresi proti Ukrajině". Podle programu by měl se svým projevem vystoupit ve středu 21. září.

Světoví lídři mohli vystupovat na rozpravě prostřednictvím videozáznamů během posledních dvou let kvůli pandemii covidu-19. Letos se ale očekává, že přicestují do New Yorku, aby na zasedání promluvili osobně.

Až ve středu by měl vystoupit také prezident Biden, který se v pondělí stejně jako mnoho dalších světových státníků v Londýně zúčastní pohřbu Alžběty II., potvrdila dnes velvyslankyně Thomasová-Greenfieldová. Tradičně přitom má hlava USA svůj proslov hned v první den všeobecné rozpravy, do níž je letos přihlášeno více než 150 šéfů států a vlád.

Bidenův projev by se měl podle velvyslankyně silně zaměřit na ruskou útočnou válku na Ukrajině, ale dotknout by se měl i dalších témat, jako je reforma Rady bezpečnosti OSN.

Českou delegaci na 77. zasedání Valného shromáždění povede ministr zahraničí Jan Lipavský. V čele ruské delegace by měl být také šéf diplomacie Sergej Lavrov.

Thomasová-Greenfieldová dnes podle agentury Reuters řekla, že se na každoročním setkání světových lídrů neplánuje žádné setkání amerických představitelů s jejich ruskými protějšky.