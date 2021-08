Demokraté v Senátu představili rozpočtový návrh k chystanému Bidenovu plánu

Podle amerických médií tím začíná mnohaměsíční boj o jeden z klíčových Bidenových předvolebních slibů, který demokraté povedou nejen s republikány, ale i s některými zákonodárci ve vlastních řadách.

"Tento návrh slouží ve svém jádru k obnovení střední třídy ve 21. století a má dát více Američanům možnost do ní vstoupit," řekl šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer o rozpočtovém opatření, které vymezuje základní obrysy Bidenova plánu. Ty však bude muset později potvrdit řádný legislativní návrh, o jehož podobě se velmi pravděpodobně povedou vleklé spory.

Dnes představené opatření vyzývá k vymezení financí na státem placenou školku pro tří a čtyřleté děti a dva roky vyšší odborné školy. Počítá i s novou úlevou na dani pro pracovníky s nižšími příjmy a zavedení mateřské dovolené a nemocenské.

Vládní program zdravotního pojištění pro seniory, známý jako Medicare, by nově pokrýval i zákroky zubařů a očních a ušních lékařů. Zvýšil by se objem peněz určených na podporu bydlení, domácí zdravotní péče a rekvalifikačních kurzů. Část prostředků by směřovala také na podporu rychlejšího přechodu k obnovitelným zdrojům energie.

Peníze na zaplacení všech nových výdajů by přišly ze zvýšených daní pro bohaté Američany a velké podniky. Biden přitom opakovaně tvrdí, že zvýšení odvodů by nepocítili ti lidé, kteří vydělávají méně než 400.000 dolarů ročně (8,6 milionu Kč).

Návrh rovněž vyzývá k přiznání statusu přistěhovalce milionům lidí, kteří vstoupili do USA bez patřičných povolení. Volá také po posílení ostrahy na amerických hranicích, čímž se autoři snaží získat podporu umírněných demokratů, poznamenala agentura AP.

Demokraté zřejmě rozpočtové opatření schválí bez podpory kohokoliv z republikánů, kteří se stavějí zejména proti zvyšování daní firmám bohatým lidem. Dnes představené opatření je přitom pro plán demokratů zásadní. Vzhledem k obstrukčním opatřením v Senátu totiž budou usilovat o schválení Bidenova investičního plánu prostřednictvím zvláštní procedury určené pro rozpočtové otázky, díky níž budou potřebovat jen polovinu hlasů, tedy 50, a nikoliv 60 jako u běžných zákonů.

I tak se ale povedou o finální podobě Bidenova plánu vleklé diskuse mezi umírněnými demokraty a takzvaným progresivním křídlem strany. Republikáni se chystají průběh rozpravy různě zdržovat a prezidentův plán využít ke kritice demokratů před kongresovými volbami plánovanými na příští rok, píše AP.