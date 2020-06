Firma PG&E přijala odpovědnost za smrtící kalifornský požár, zahynulo 84 lidí

Napsal to deník The New York Times (NYT), podle kterého šlo o vzácné uznání "korporátního pochybení".

Plameny nakonec na severu Kalifornie spálily území o rozloze 62.000 hektarů a zničily přes 18.800 budov. Horské město Paradise, ve kterém předtím žilo kolem 27.000 lidí, bylo v podstatě srovnáno se zemí. Camp Fire se podařilo dostat pod kontrolu až po více než dvou týdnech a do dějin nejlidnatějšího státu USA se zapsal jako nejtragičtější a nejničivější požár.

Soudní jednání označuje NYT za zakončení skoro dvouletého utrpení pro ty, kteří předloni plamenům unikli, a pro pozůstalé obětí. "Jsem dnes tady, abych přijal odpovědnost za požár, který tyto lidi zabil," oznámil při videohovoru soudu ve městě Chico výkonný ředitel PG&E Bill Johnson. Následně 84krát pronesl slova "vinen, vaše ctihodnosti", jednou za každé zabití připisované nedbalosti jeho firmy.

PG&E dlouhodobě zanedbávala údržbu na úseku rozvodné sítě, jehož porucha zažehla ničivý požár, přestože vedení křižovalo kopcovitou a lesnatou oblast, kde často fouká silný vítr. Největší kalifornská společnost zajišťující dodávky elektřiny a plynu se nyní kromě neúmyslného zabití desítek lidí přiznala také k "nelegálnímu založení požáru".

Firma za to má zaplatit pokutu ve výši skoro dvou miliard dolarů (47 miliard Kč). Zároveň navrhuje, že vyplatí dohromady 13,5 miliard na odškodném lidem, kteří přišli o nemovitosti při požárech způsobených jejím vybavením, včetně ohně Camp Fire.

"Je nezvyklé, aby korporace přiznala vinu za těžký zločin, či uznala, že její nedbalost způsobila smrt desítek lidí," komentuje vyústění soudního jednání NYT. "Co je možná ještě zvláštnější, je to, že to za poslední roky není poprvé, co se PG&E přiznala k závažnému zločinu nebo z něj byla shledána vinnou. Ale relativně malá výše finančního trestu pro PG&E by mohla oživit obavy, že velké korporace často unikají spravedlivému trestu za své činy," dodává deník.