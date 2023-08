V Kalifornii budou s lesními požáry bojovat kozy

Choi se stádem téměř 900 koz vyjíždí na suché trávy, křoviny, bodláčí a dokonce kaktusy, které by jinak mohly sloužit jako palivo pro požáry, ohrožující obydlené oblasti. Stádo, které zdánlivě nevnímá 35stupňové horko, může denně spásat až 4000 metrů čtverečních vegetace, informuje stanice NPR.

Používání koz jako biologické prevence proti požárům není novinkou. Tato metoda se vytrácet poté, co se objevila těžká technika a chemikálie na hubení rostlin, avšak v poslední době se vzhledem ke zvýšenému riziku lesních požárů stává opět populární – jak v USA, tak i v jižní Evropě.

Michael Choi, který vypadá jako cowboy v hnědém klobouku, řízení stáda pozorně sleduje. "Téměř nic nezůstane nedotčeno. Snědí i věci, které byste považovali za nemožné. Je to záhadné, jak jejich trávicí systém zvládá i tyto výzvy, ale zvládnou to," sděluje 30letý Choi.

"Některé věci nechápu, jako třeba to, že snědí chrpu sikavici, což je rostlina plná ostnů. S tím si radši ani nechci hrát, protože by mě ostnami poškrábala. Ale kozy si s ní bez problémů poradí, protože jim to chutná," dodává Choi.

Fire Grazers, firma název, co by se dal přeložit jako "Oheň Spásající", má letos větší množství zakázek než obvykle. Choi musel své stádo rozšířit o několik set koz a nyní jich má téměř 900.

Během dvou týdnů dokázaly kozí pastviny "vyčistit" oblast o rozloze 5,6 hektaru, kde spásaly vegetaci, která by mohla podnítit požár. Naposledy se stádo věnovalo kopcovité krajině u města Glendale, nacházejícího se severně od Los Angeles.