Je prezident Trump zdravý? Videa z West Pointu rozpoutala bouřlivou diskuzi

Pochybnosti o zdraví amerického prezidenta Donalda Trumpa vznikly poté, co byla zveřejněna videa na sociálních sítích z jeho návštěvy americké vojenské akademie ve West Pointu. Uživatelé Twitteru si všimli, že Trump při projevu k absolventům pije ze sklenice zvláštním způsobem. Místo uchopení sklenice jednou rukou si musel pomoci i druhou rukou, aby mohl zvednout sklenici až k ústům.

Právě tento malý detail spustil diskusi s řadou domněnek o tom, že prezident nemá dostatečně silnou pravou ruku, protože trpí zdravotními problémy, uvedl server Business Insider.

Video o pravděpodobných zdravotních problémech prezidenta není ojedinělé. Z té samé návštěvy vzniklo ještě jedno video, na kterém je vidět Trump, jak po svém projevu odchází velmi pomalu a opatrně našlapuje. Tato další indicie nenechala na pochybách nejednoho uživatele Twitteru, že se prezident opravdu potýká se zdravotními problémy.

Trump pomocí Twitteru tato tvrzení vyvrací a tvrdí, že rampa, po které odcházel byla strmá a smekala se, proto nakračoval velmi opatrně. „Rampa ve West Point Commencement byla velmi dlouhá a strmá, neměla žádné zábradlí a co je nejdůležitější, byla velmi kluzká,“ napsal Trump na twitteru a dodal, že upadnout byla poslední věc, kterou měl v úmyslu, právě kvůli falešným zprávám o jeho zdraví. Trump dokonce tvrdí, že posledních pár metrů se doslova rozeběhl.

Trump descended a ramp extremely carefully at the end of his West Point speech today pic.twitter.com/uMG3KyB1V1