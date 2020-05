Koronavirus bude stát Trumpa znovuzvolení? Expert vysvětlil, co ničí jeho šance

Nevyhnutelná volba

Trump si nemůže si dovolit ztratit ekonomicky motivované voliče, ale ani seniory, kteří jej podpořili v roce 2016 výrazně více než Hillary Clintonovou, konstatuje Klaas. Poukazuje, že pandemie koronaviru ale prezidenta nutí k volbě, protože podporu obou skupin si udržet nemůže.

"Pokud věda nepřijde se zázračným zlomem, Trump si musí vybrat, co upřednostní: záchranu životů, nebo záchranu obživy," píše politolog. Míní, že čím dříve se americká ekonomika znovuotevře, tím více lidí zemře, přičemž oběti nebudou vyvážené a budou mezi nimi výrazně převažovat starší voliči, kteří si to dobře uvědomují.

Hned 6 ze 7 Američanů nad 65 let říká, že je důležitější zaměřit se na šíření koronaviru než na ekonomiku, poukazuje odborník. To je podle něj logické, protože předčasné otevření ekonomiky je může zabít, a pokud bude Trump příliš inklinovat k ekonomické stránce, které je nevyhnutelně spojena se závažnou zdravotní hrozbou, sejde z úzké cesty, která vede k jeho volebnímu vítězství.

Politický analytik Josh Kraushaar na základně posledních průzkumů upozornil, že ještě v polovině března byla podpora Trumpa u seniorů vyšší než v jakékoliv jiné věkové skupině, ale nyní jsou jejich sympatie vůči prezidentovi o 20 % nižší než v jiných skupinách, vyjma náctiletých, uvádí Klaas. Deklaruje, že pokud tento propad vydrží do listopadu, Trump prohraje, a to drtivě.

Naopak, pokud by šéf Bílého domu plně inklinoval k prodloužení karantény, přišel by o jiné voliče, domnívá se politolog. Připomíná, že v roce 2016 jej mnoho Američanů - navzdory jeho četným bankrotům a nepovedeným obchodním dobrodružstvím - vnímalo jako lepšího manažera ekonomiky než Clintonovou a stratégové jeho kampaně chtěli před nadcházejícími volbami položit voličům jasnou otázku: Vede se vám lépe než před čtyřmi lety?

Až do nedávna by odpověď mnohých, především těch, kteří investují na burze, byla kladná, konstatuje Klaas. Podotýká, že v posledních šesti týdnech ovšem přišlo o práci 30 milionů Američanů, jen málokdo věří, že jeho důchod a další investice jsou nyní v bezpečí, a ekonomické škody způsobené karanténou budou viset jako kámen na Trumpově krku, až se vydá na prekérní pochod ke znovuzvolení.

Matematický oříšek

"Pro jiné prezidenty by existovalo životaschopné řešení tohoto dilematu," tvrdí expert. Věří by se mohli opřít o současnou krizi, využít potenciálu svého úřadu a sjednotit za sebou zemi, ale Trump díky svému temperamentu tohoto není schopen a ačkoliv je bohatým mocným mužem s přístupem k nejlepší zdravotní péči, spíše se prezentuje jako oběť krize, zatímco zchudlé rodiny chodí do potravinových bank a jiné pohřbívají mrtvé.

V neděli Trump dokonce prohlásil, že se s ním nakládá hůř než s Abrahamem Lincolnem, který byl zavražděn, poukazuje politolog. Dodává, že jiný prezident by se mohl ucházet o hlasy jiných demografických skupin, například slíbit dostupnější vzdělání mladým, prosazovat rozvoj vědy a získat si na svou stranu vysokoškolsky vzdělané nevyhraněné voliče, ale u těch si Trump dávno zavřel dveře - většina mladých se ho štítí a vzdělané zřejmě nenadchla jeho slova o vpichování dezinfekce pacientům či podivování se nad tím, proč na virový covid-19 nestačí antibiotika určená k zabíjení bakterií.

Každý prezident v moderních amerických dějinách se pokoušel získat hlasy nevyhraněných a ovlivnitelných voličů, ale Trump se tomu záměrně vyhýbá a zaměřuje se na upevnění své voličské základny namísto jejího rozšiřování, vysvětluje Klaas. Soudí, že díky tomu nemá manévrovací prostor a žádnou záchranou síť pod tenkým lanem své voličské skupiny, která by jej podržela, pokud by nastalo nejhorší, tak jako nyní.

Média si v souvislosti s Trumpovou šancí na znovuzvolení opakovaně pokládají otázku, zda jeho aktuální skandál, poslední tweet či zprávy o historické nezaměstnanosti konečně zlomí jeho neotřesitelnou pozici u jeho voličské základny, uvádí expert. Tak podle něj ale otázka nezní, protože k tomu nikdy nedojde, jelikož Trump má podobně zaryté příznivce jako Richard Nixon, kterého v době rezignace stále podporovala čtvrtina Američanů.

"Pro ně Trump nikdy nemůže být horší než systém, proti němuž brojí, tisk, který tak nenávidí, či demokraté, kteří se podle něj chystají zničit Ameriku," píše Klaas. Vysvětluje, že v roce 2016 Trump oslovil i jiné voliče, ty ekonomicky motivované a seniory, ale nyní nemůže potěšit obě tyto skupiny zároveň, zatímco jeho pravděpodobný protikandidát Joe Biden - rovněž oblíbený u seniorů - může na prezidenta útočit jak kvůli ekonomice, tak kvůli špatnému zvládání zdravotní krize, čímž si znepřátelí maximálně nejzarytější Trumpovi příznivce.

Za šest měsíců se může hodně změnit a Trump ve své kampani pravděpodobně použije jakýkoliv trik, aby Bidena učinil politicky stejně toxickým, jak je nyní sám, upozorňuje politolog. Dodává, že momentálně jsou volby z pohledu šéfa Bílého domu matematický oříšek a s ohledem na podmínky vytvořené koronavirem není pravděpodobné, že by Trump dal dohromady potřebnou vítěznou koalici.