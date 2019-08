Informoval o tom španělský deník El Mundo. Podle místní legendy se kdysi Aztékové rozhodli usadit v mexickém údolí kvůli proroctví. Když dorazili na toto místo, viděli na jednom z ostrůvku na jezeře orla sedícího na kaktusu, jak požírá hada. Tento obraz, který je nyní symbolem na mexické vlajce, byl znamením, že mají přestat kočovat.

Na jezeře postupně vyrostlo velkoměsto, které ale už léta trápí nedostatek vody. Podle expertů může přijít obávaný den "D" už v roce 2030, pokud se problém nebude řešit. V některých čtvrtích města se toto varování zdá neuvěřitelné, v hustě zalidněných předměstích je ale situace už kritická. Například v městské části Iztapalapa s 1,8 milionem obyvatel teče voda z kohoutků vodovodního potrubí jen jednou týdně.

Za nedostatkem vody v mexickém hlavním městě je podle expertů přelidněnost města i plýtvání s vodou, za což částečně může i špatný stav rozvodného vodovodního systému. V něm se podle odhadů ztrácí asi 40 procent vody tekoucí potrubím. Přitom mexická metropole se často potýká se záplavami. V období dešťů teče voda ulicemi a skýtá tak smutný pohled pro ty, kteří trpí jejím nedostatkem, uvedl deník El Mundo.

Situaci by měl pomoci řešit nový projekt zadržování a filtrace dešťové vody. Během pěti let chce radnice instalovat 100.000 zařízení do nejpostiženějších čtvrtí. Jednoduchý systém zachycuje dešťovou vodu ze střechy, potrubím ji vede přes filtr, který vodu čistí, až do nádoby, kde se skladuje. Program je zdarma, jeho uživatelé se pouze zaregistrují, podstoupí formální pohovor a pak čekají na instalaci.

"Dříve jsme měli vodu jen jednou týdně ráno a museli jsme být vždy připraveni se spoustou kbelíků," popsala situaci v městské části Iztapalapa její obyvatelka. "Nyní nám stačí dva tři deště a naplníme nádrž na 2500 litrů, což nám vystačí na dva týdny," pochvaluje si Carmen Lópezová, která se do programu zapsala mezi prvními.