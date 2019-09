Donald Trump vlastní rozsáhlé majetkové impérium zastřešené společností The Trump Organization, které zahrnuje hotely, reality a letoviska. Zatímco ostatní prezidenti USA předali po dobu výkonu funkce svůj majetek do svěřenského fondu, Trump si vlastnictví svých nemovitostí ponechal, jen jejich správu předal synům.

Podle Bílého domu prezident ze svého majetku žádné příjmy nemá, daňová přiznání ale Trump - na rozdíl od svých předchůdců - odmítá zveřejnit.

Mike Pence svůj pobyt v Trumpově letovisku zdůvodňoval faktem, že z téže obce, tedy Doonbegu, shodou okolností pocházela jeho prababička. "Politické útoky demokratů chápu," poznamenal podle CNN Pence. Dodal, že volba ubytování v Trumpově letovisku byla "logická". K pobytu ve svém letovisku ho prý navíc prezident sám vyzval.

Kritiku viceprezidenta posílila skutečnost, že sám Trump ve stejné době pobýval ve svém golfovém klubu ve Virginii. Náklady na prezidentovy cesty hradí stát. "Prezident je v golfovém klubu ve Virginii, viceprezident v golfovém klubu v Irsku. Prioritou je vydělat Trumpovi peníze," komentovala chování Trumpa a Pence organizace Občané pro odpovědnost a etiku. Demokratický poslanec Ted Lieu na twitteru označil viceprezidentovo chování za "korupční".

Dear @CongressEthics: Next week for House session in DC, can I stay at the Trump resort in Las Vegas and use taxpayer funds to fly back and forth for votes?



Awww, just kidding. I'm not an elite like @VP Pence who wastes time & taxpayer funds to kiss up to @realDonaldTrump. https://t.co/FQKEgK8sp5