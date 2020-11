Moderna dokončila testy vakcíny proti covidu, požádá v USA a EU o mimořádné schválení

Vakcína Moderny by tak po látce společnosti Pfizer mohla být druhou, která obdrží povolení amerických úřadů ještě letos. Pfizer podal žádost k americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) před deseti dny. Nezávislí poradci mají FDA sdělit svoje doporučení ohledně vakcíny Pfizeru 10. prosince, k vakcíně Moderny zasednou o týden později.

"Domníváme se, že máme vakcínu, která má velmi vysokou účinnost. Máme nyní data, která to dokazují," řekl výzkumný ředitel firmy Tal Zaks. "Očekáváme, že budeme hrát zásadní roli při obracení této pandemie k lepšímu," dodal.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl