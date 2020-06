USA řeší další nárůst počtu nakažených. Experty děsí nezodpovědní mladí lidé

Deset států v USA zaznamenalo až 50% nárůst nových případů covidu-19, včetně Texasu a Floridy. Tyto dva státy patřily mezi první, které postupně uvolňovaly restrikce a experti varují, že Florida se může stát dalším epicentrem. V sobotu tam bylo nahlášeno 4 049 nových případů nákazy za jediný den, zatím nejvyšší číslo, jaké bylo hlášeno.

Guvernér Floridy Ron DeSantis v pátek upozornil na změnu v diagnostikovaných případech. Za poslední týden se snížil průměrný věk na 37 let. „Je to velká změna ve srovnání s březnem a začátkem dubna, protože věková hranice se v současné době markantně snížila,“ řekl DeSantis pro CNN. Lidé mladší 30 let tvoří podle guvernéra Texasu Grega Abbotta většinu nových případů, on sám dodal, že nárůst je pravděpodobně způsobený oslavami Memorial Day, shromažďováním a návštěvami barů.

DeSantis hovořil o důkazech přenosu mezi mladší populací a dodal, že jsou ve většině případů bez příznaků a nevyžadují hospitalizaci. Přesto upozornil na „radikální nárůst případů“ mezi lidmi ve věku 20 až 30 let. „Testujeme víc, proto detekujeme více případů, ale vidím i vyšší rychlost v nárustu pozitivních případů,“ poznamenal DeSantis a upozornil, že zvýšené testování je zapříčiněno tím, že mnoho lidí se opět vrátilo do práce.

„Nárůsty, které vidíme, slouží jako varování, že mládež a mladí dospělí nejsou vůči viru imunní,“ varuje Brannon Traxler, státní lékařský konzultant ministerstva zdravotnictví a životního prostředí, který se domnívá, že mladí lidé neberou sociální distancování vážně. Podle slov lékaře Roberta Jansena je to velmi znepokojivý trend. „Nejen že jsou mladší, ale mohou nakazit své rodiče nebo prarodiče,“ připomněl.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před více než 150 000 novými případy nákazy a téměř polovina z nich byla z USA. „Svět je v nové a nebezpečné fázi. Země pochopitelně touží po otevření sociálním i ekonomickém, ale virus se šíří rychle a stále je smrtící,“ řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus