Napětí mezi velmocemi roste. Trump pohrozil zbořením všech mostů s Čínou

Prezidentova slova dala agentura AFP do souvislosti s "krajním napětím mezi oběma předními světovými velmocemi".

Americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer ve středu ve Sněmovně reprezentantů naznačil, že Čína až dosud dodržuje obchodní dohodu mezi oběma zeměmi a že spálit všechny mosty mezi Pekingem a Washingtonem není v současnosti možné. "Byla to možnost před lety, ale nemyslím si, že je to (...) rozumná politika," řekl.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!