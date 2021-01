Návrat dětí do škol? Američtí akademici naznačili, kde leží bezpečná hranice

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Zjistili jsme, že školy mohou otevřít pro prezenční výuku, aniž by v lokalitě zesílilo šíření nemoci covid-19, pokud jsou počty nakažených relativně nízké. V komentáři pro server The Conversation to tvrdí profesor ekonomie Scott Iberman a profesorka ekonomie Katharine Strunková z Michiganské státní univerzity a datový analytik Dan Goldhaber z Washingtonské univerzity. Deklarují, že nákaza se naopak rozšíří, je-li v oblasti více než 21 případů na 100 tisíc obyvatel.