Obrat ve prospěch Bidena vychází z okolností korespondenčního hlasování

Obrat v průběžných výsledcích přišel nejdříve ve Wisconsinu a Michiganu, nyní i v Georgii a Pensylvánii. Tento "modrý posun" byl očekávaný, důvodem jsou trendy spojené s korespondenčním hlasováním a způsob započítávání hlasů odevzdaných na dálku.

Předvolební průzkumy stabilně naznačovaly, že korespondenční hlasování bude výrazně populárnější mezi voliči Demokratické strany než u republikánů. Důvodem by mohlo být například to, že demokrati ve větší míře dávají najevo obavy z koronaviru a větší část z nich se pravděpodobně chtěla vyhnout cestě do volební místnosti.

Komentátoři podotýkají, že nepoměr je zřejmě i důsledkem vystupování amerického prezidenta, který jednak zlehčoval rizika spojená s koronavirem, jednak už od jara podkopával důvěru veřejnosti v hlasování na dálku. Prohlásil mimo jiné, že voliči by měli po případném odevzdání hlasu poštou vyrazit také do volební místnosti, aby měli jistotu, že jejich hlas bude započítán.

Colleague @tamarakeithNPR notes that the mail voting skews so heavily toward Biden because "Trump told his supporters not to vote by mail." Biden now leads in GA and NV, and the margin keeps narrowing in PA. Any one of those states gives Biden 270. @MorningEdition @NPR