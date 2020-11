Pfizer jako první požádá v USA o mimořádné nasazení své vakcíny

Oznámení společnosti, jež na preparátu spolupracuje s německou BioNTech, přišlo jen několik dní poté, co firma informovala veřejnost o úspěšné poslední fázi klinických testů. Ta prokázala, že je vakcína účinná asi z 95 procent ve všech věkových skupinách a nemá žádné vážné vedlejší účinky.

"Podání žádosti v USA je kritickým milníkem na naší cestě doručit vakcínu proti covidu-19 celému světu. Máme nyní úplnější obrázek ohledně účinnosti a bezpečnosti naší vakcíny," uvedl ve vyjádření šéf Pfizeru Albert Bourla.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.