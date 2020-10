Předčasně se volí i v Pensylvánii, klíčovém volebním státě v USA

Odhlasovat už stihlo přes 80 milionů Američanů a číslo roste i v závěrečných dnech. Aktuálně počet již odevzdaných hlasů dosahuje téměř 60 procent celkového počtu, který se sešel ve volbách před čtyřmi lety.

Čile se hlasuje i v Pensylvánii, která je tradičně považována za takzvaný bitevní stát. Na rozdíl od Texasu, který je od 80. let minulého století pravidelně zbarven do červených republikánských barev, nebo New Yorku, jenž je v posledních desetiletích tradičně demokraticky "modrý", jsou letos výsledky voleb v Pensylvánii překvapením. A zatímco na předzahrádkách domů na předměstích jsou v hojném počtu zapíchané cedule vyzývající k podpoře úřadujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa, nejlidnatější město státu Filadelfie s asi 1,5 milionu obyvatel volí téměř bez výjimky jeho demokratického soka Joea Bidena.

zdroj: YouTube

Přestože byl všední den a k tomu navíc poledne, na volebním místě na jihu města před střední školou kreativního a divadelního umění ve Filadelfii bylo rušno. Fronty se sice netvořily, lidé ale permanentně přicházeli a odcházeli. Jen za prvních deset minut se jich tam vystřídalo asi dvacet. Důvody, proč se rozhodli volit předčasně, měli různé. Obávali se například posílání svých hlasů poštou, nebo si nebyli jistí, že skutečně dorazí včas. Strach to není neoprávněný - americká poštovní služba USPS už dříve varovala, že hrozí zahlcení systému.

Takovému scénáři se potřebovala vyhnout i Yvonne. "Chtěla jsem se ujistit, že můj hlas bude započtený. A tak jsem šla volit předčasně," řekla ČTK.

Jiní zase toužili předejít mnohdy nekonečnému čekání: "Chtěli jsme se vyvarovat hlasování ve volebním dni, abychom se vyhnuli frontám a také se nevystavovali potenciální nákaze, takže tohle se zdálo jako bezpečnější varianta," řekli Stephen s Aaronem.

Podle mnohých bude mít právě pandemie koronaviru na letošní volbu zásadní vliv. Řada obyvatel Filadelfie doufá, že zejména nespokojenost s aktuálním stavem věcí přivede lidi k volebním urnám a pomůže Pensylvánii znovu se vybarvit modře na volební mapě. "To, jak federální administrativa všechno zpackala, určitě Trumpovi uškodilo. Kdyby se trochu staral o lidi, kteří jsou nemocní a kteří umírají, měl by pravděpodobně vysoké šance na znovuzvolení. To u hodně nerozhodnutých lidí, myslím, dost zapůsobilo," mínil Kyle, který stejně jako další převážně mladší lidé přišel do divadelní školy hlasovat předčasně.

Američané měli čas požádat o volební lístky předem do úterý 27. října. Možnosti měli dvě. "Já osobně jsem před několika týdny přišel sem, stál asi hodinu a půl ve frontě a zažádal o lístky. Když jsem se dostal dovnitř, rovnou jsem je vyplnil, dal do obálky a odhlasoval. Takže to bylo velmi snadné, nemusel jsem čekat, až přijdou poštou," řekl Connor. Jeho přítelkyně Erin využila druhé varianty. "Já si zažádala online a poslali mi je poštou, trvalo to asi dva až tři týdny, než dorazily. Požádala jsem ale ještě předtím, než obálky vůbec začali rozesílat, takže jakmile to spustili, dostala jsem je docela rychle. Doma jsem si všechno předem vyplnila a jen přinesla sem a vhodila obálku do schránky," popsala ČTK svou voličskou zkušenost.

Na rozdíl od většiny států pensylvánské zákony neumožňují úředníkům začít takto odevzdané hlasy sčítat dříve, než v 07:00 v den prezidentské volby, tedy v úterý 3. listopadu. Nejvyšší soud navíc dospěl k závěru, že v některých státech můžou volební komise volební lístky přijímat i několik dní po skončení hlasování, konkrétně v Pensylvánii až o tři dny později. Je tak pravděpodobné, že na jméno nového prezidenta si Američané budou muset počkat déle, než je obvyklé.