Představitelé rafinerských společností budou s americkou vládou hledat cesty ke snížení cen benzinu

Biden v posledních týdnech kritizoval rafinerské podniky za to, že výrazně profitují z problémů v dodávkách pohonných hmot, které prohloubil ruský útok na Ukrajinu. Rafinerské společnosti za pandemie covidu-19 kvůli poklesu poptávky výrazně omezily své kapacity. Nyní tvrdí, že obnovování provozu rafinerií je spojeno se značnými finančními riziky.

"Ptáme se jich, co se dá podniknout. Co potřebujete ke zprovoznění dodatečných rafinerských kapacit," uvedla americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová, která se schůzky zúčastní. Na setkání by měli dorazit například i vedoucí pracovníci firem Exxon Mobil, Chevron, Marathon a Phillips 66.

Biden ve středu ve snaze bojovat s rekordními cenami u čerpacích stanic vyzval Kongres, aby na tři měsíce do konce září zrušil federální daň z pohonných hmot. Vysoké ceny pohonných hmot a rychlý růst inflace patří k hlavním důvodům, které Bidenovi snižují preference. Zákonodárci se ale k Bidenovu návrhu na dočasné zrušení daně nestaví jednotně, výhrady mají i jeho demokraté.

Například předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová má obavy, že opatření bude mít na spotřebitele jen omezené dopady a že většina zisků z této úspory zůstane ropným společnostem a maloobchodním prodejcům. I lidé z Bidenovy administrativy připouštějí, že navrhované zrušení daně na tři měsíce mnoho nezmění.