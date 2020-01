Prezidentští kandidáti demokratů Sanders a Warrenová se do sebe pustili

Spor vyvolal jeden z poradců Warrenové, podle kterého Sanders svůj názor na ženu jako prezidentskou kandidátku pronesl na soukromé schůzce se senátorkou v roce 2018. Komentář, který zveřejnila televize CNN, označil Sanders za smyšlenku. Dodal, že si to vymyslel poradce Warrenové, který v místnosti na schůzce vůbec nebyl a který nyní lže o tématech tehdejší debaty.

"Je absurdní věřit tomu, že na stejné schůzce, kde mi Elizabeth Warrenová řekla, že se chystá kandidovat na prezidentku, bych jí řekl, že žena nemůže vyhrát," řekl Sanders.

"Zda věřím, že žena může v roce 2020 vyhrát? Samozřejmě! Konečně, Hillary Clintonová porazila v roce 2016 Donalda Trumpa o tři miliony hlasů," poznamenal Sanders. Demokratická kandidátka Clintonová v prezidentských volbách skutečně získala o více než tři miliony hlasů více než Trump. Rozhodující v americkém volebním systému ovšem není součet odevzdaných hlasů, ale počet volitelů nominovaných z jednotlivých amerických států. A byl to Trump, kdo získal více volitelů, takže nad Clintonovou nakonec zvítězil.

Do sporu se Sandersem ještě v pondělí pozdě večer zasáhla sama Warrenová, která se v prohlášení za svého poradce postavila. "Mezi tématy, o kterých jsme mluvili, bylo i to, co by se stalo, kdyby demokraté nominovali jako kandidáta ženu. Já si myslela, že žena vyhrát může, on s tím nesouhlasil," uvedla senátorka. Dodala, že oba i přes tento odlišný pohled zůstali přáteli a spojenci.

Sanders s Warrenovou patří k levicovému křídlu Demokratické strany, takže ve stranických primárkách soupeří o stejně smýšlející voliče. Oba se také v průzkumech veřejného mínění umísťují na druhé a třetím místě za favoritem klání někdejším viceprezidentem Joeem Bidenem, který zastává středové politické názory.

Americký zpravodaj BBC Anthony Zurcher se domnívá, že spory mezi Sandersem a Warrenovou mohou oba kandidáty v konečném důsledku poškodit, neboť mnohé levicové voliče rozmíška uvádí do rozpaků. Incident navíc vypukl krátce před sedmou televizní debatou demokratických uchazečů o prezidentskou nominaci. Rozprava, na kterou se kvalifikovalo šest demokratů, se koná dnes večer místního času (ve středu nad ránem SEČ).