Republikáni nebudou stát v cestě jmenování Bidenova kabinetu, tvrdí senátoři

Poté, co se Joe Biden minulý týden pustil do sestavování kabinetu, se americká veřejnost začala ptát. Jelikož o složení horní komory Kongresu rozhodne až druhé kolo senátních voleb v lednu, logicky se nabízí otázka, zda potenciální republikánská většina bude ochotna potvrdit Bidenem navrhované kandidáty.

V Senátu si republikáni ve volbách pojistili 50 křesel, demokraté 48. 2 křesla v Georgii stále zůstávají ve hře, neboť ani jeden z kandidátů nedosáhl na nutné minimum 50 % hlasů. Pro demokraty je tak klíčové, aby uhájili obě křesla, neboť s předsedající Harrisovou by byli oproti republikánům ve výhodě.

Někteří republikánští senátoři se ovšem nechali slyšet, že neplánují Bidenovi házet klacky pod nohy za předpokladu, že jím navrhovaní kandidáti budou reflektovat zájmy většiny společnosti. Senátoři tak zastávají názor, že Biden má plné právo na to, vybrat si členy kabinetu dle vlastního uvážení. Informovalo o tom Politico.

Senátor za stát Utah Mitt Romney konstatoval, že členové prezidentova kabinetu by měli pocházet z mainstreamu politických stran. Dle senátorky Collinsové reprezentující stát Maine by měla být prezidentovi ohledně volby jeho kabinetu dopřána volnost. Podobného názoru byla i aljašská senátorka Murkowskiová.

Tito tři senátoři by tak Bidenovi mohli zajistit rozhodující většinu pro schválení jím navrhovaných kandidátů v případě, že by demokraté v nově zasedajícím Senátu tvořili menšinu s 48 křesly. Sám Biden se minulý týden vyjádřil, že jeho kandidáti uspokojí jak progresivní, tak ty umírněnější členy Demokratické strany. To, zda vyhoví i republikánům, blíže nekomentoval.

Byť nevole opoziční většiny Senátu vůči prezidentem nominovaným členům kabinetu není tak úplně vzácný případ, optimisticky se vyjadřují i demokratičtí senátoři. ,,O tom, jak by proces mohl zhruba vypadat, jsem hovořil se svými republikánskými kolegy. Vidím to pozitivně. Z mého pohledu je těch, kteří hodlají prezidentovi kabinet dopřát, většina," uvedl pro Politico senátor za stát Connecticut Chris Murphy.

Rozhodující slovo ohledně schválení Bidenova kabinetu připadá na většinového lídra Senátu. Mitch McConnel byl překážkou již v několika nominacích Obamovy administrativy, kdy blokoval na příklad jmenování ministrině spravedlnosti Loretty Lynchové nebo Merricka Garlanda do Ústavního soudu. Zůstává proto otázkou, jak se postaví k otázce Bidenova kabinetu.

Názory na prozatím zveřejněná jména kandidátů se napříč republikánskou stranou liší. Některým vadí jejich společenské postavení, jiní chválí jejich kvalifikaci. Většina z nich působila v administrativách bývalých prezidentů G. W. Bushe, Billa Clintona nebo Baracka Obamy.

Novým ministrem zahraničí by se měl stát Bidenův blízký poradce Antony Blinken, ministrem pro národní bezpečnost Jake Sullivan, ministrem vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas a ministryní financí bývalá šéfka Fedu Janet Yellenová. Tajné služby by měla vést Avril Hainesová, novou velvyslankyní při OSN by měla být diplomatka Linda Thomasová Greenfieldová. Boj proti klimatickým změnám by měl vést bývalý ministr zahraničí John Kerry.