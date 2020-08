Šéf pošty USA obhajoval své kroky před Kongresem. Provedené změny rušit nehodlá

Nový generální ředitel USPS, Louis Dejoy, který byl do funkce povolán prezidentem Donaldem Trumpem v květnu, byl na žádost Kongresu předvolán k podání vysvětlení ohledně nově zavedených změn v provozu. Nová opatření, jako zrušené přesčasy nebo snížení počtu rychle třídících strojů, vyvolaly mezi politiky obavy ohledně průběhu nadcházejících voleb.

Jisté pochybnosti vyjádřili i sami zaměstnanci a odbory poté, co nová opatření začala mít výrazný vliv na efektivitu služeb. Zásilky byly doručeny se zpožděním, a to včetně účtů za elektřinu nebo léků na předpis. Vedení USPS mimo jiné v dopise několika státním volebním komisím oznámilo, že ani absenční volební lístky by nemusely dorazit včas.

Kontroverzní je z pohledu demokratů i pozice DeJoye jakožto jednoho z hlavních sponzorů Republikánské strany. DeJoy během svého slyšení přiznal, že nedávné změny způsobily jisté komplikace, odmítl však jejich politickou motivaci. V rámci své výpovědi před sněmovním výborem pro dohled a reformy uvedl, že veškerá nová opatření byla součástí již dlouhodobě plánovaných změn. Zároveň podotkl, že ve většině případů se jednalo o rozhodnutí vedení společnosti bez jeho bližší iniciativy.

Dle jeho slov souvisí momentální výpadky s adaptací pracovníků a služeb na nový režim. Nemělo by se tak jednat o dlouhodobější problém. V souvislosti se zpracováním volebních lístků tak plně věří, že USPS stihne všechny doručit včas. Je ale prý důležité, aby si je voliči vyžádali včas a co nejdříve je odeslali.

Na nátlak zákonodárců z řad obou politických stran poukazujících na bezdůvodné stahování třídících strojů nebo rušení veřejných poštovních schránek DeJoy uvedl, že i tyto kroky byly učiněny v souladu s dlouhodobým plánem a rušit je proto nehodlá. USPS prý reagovala na snižující se objem zasílané pošty v rámci optimalizace nákladů.

Zpožděné dodávky vysvětluje tím, že se stále pracuje na oboustranně jednotném harmonogramu zpracování a následného rozvozu zásilek. Řidiči, aby dodrželi přesně stanovený časový harmonogram, tak nyní opouštějí stanoviště na příklad jen s polovinou nákladu, uvedl DeJoy.

Navzdory kritikám členů výboru si je ale generální ředitel USPS nadále jist tím, že se tyto nedostatky brzy podaří odstranit. Byť se však na kritice počínání vedení USPS vesměs shodli členové obou politických stran, někteří republikáni nazvali nařčení, která zazněla ze strany demokratů, „politickým aktem“.

Zároveň zkritizovali i návrh zákona demokratů nařizující USPS pozastavení veškerých provozních změn minimálně do ledna příštího roku. Demokraté v něm mimo jiné garantují příspěvek ve výši 25 miliard dolarů poštovním službám a vyžadují přednostní doručení volebních lístků.

I USPS se k návrhu vyjádřila ve svém prohlášení. V něm stojí, že zatímco byl zákon navržen s dobrým úmyslem, upírá vedení společnosti veškeré možnosti k redukci nákladů a zkvalitnění služeb. Demokraté s republikánskou podporou ve Sněmovně zákon schválili v neděli. Šance, že projde i Senátem, je však velmi malá. Případným vetem už pohrozil i Bílý dům.