Šíření covidu v USA stále zrychluje, poprvé přes 3000 mrtvých za den

JHU hlásila více než 3000 nových úmrtí už po minulé středě, nakonec ale tehdejší součet snížila z 3157 na 2804. Před dneškem tak nejvyšší přírůstek v její databázi i v grafu NYT činil necelých 2900. Při jarním vrcholu epidemie denní počty zemřelých nepřesáhly 2800.

Vyšší než před týdnem je dnes také počet nově odhalených infekcí koronavirem. JHU jich evidovala lehce přes 221.000, deník NYT na 218.500, přičemž průměrný přírůstek z posledních sedmi dní údajně narostl skoro na 210.000. Za minulou středu zaznamenaly oba zdroje přibližně 200.000 potvrzených nákaz virem SARS-CoV-2.

Po jisté stabilizaci z minulého týdne začal opět rychle stoupat počet pacientů s covidem-19 v amerických nemocnicích, uvádí skupina The COVID Tracking Project, která sbírá oficiální data z jednotlivých částí USA. Za den údajně hospitalizace opět vzrostly o více než 2000 na aktuálních skoro 107.000. Zcela zaplněné nebo z více než 90 procent obsazené jednotky intenzivní péče při tom už minulý týden hlásily nemocnice napříč zemí.

Our daily update is published. States reported 1.8 million tests, 210k cases, and a record 106,688 COVID-19 patients in US hospitals. There were 3,054 reported deaths today -- the highest single-day total to date. pic.twitter.com/LcgzPJZdO6