Situace v USA se dál zhoršuje, Kalifornie omezuje pohyb lidí

V celých USA bylo za poslední den nahlášeno asi 175.000 pozitivně testovaných, ukazují databáze Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). Jedná se o nejvyšší nedělní přírůstek za celou dobu pandemie. Ačkoli znovu stoupá i počet prováděných testů, data iniciativy The COVID Tracking Project svědčí o tom, že míra pozitivity se v USA dostala nad deset procent. V amerických nemocnicích údajně bylo na 101.500 lidí s koronavirem.

Státy, které hlásily největší problémy na začátku podzimní vlny epidemie, registrují za poslední dva týdny pokles denních bilancí nákaz. Jak ale píše NYT, příznivý vývoj na středozápadě více než vyvažuje "nekontrolované šíření" nákazy v některých velkých městech.

"V regionech zahrnujících Miami a Los Angeles přibývají každý den tisíce případů. Středoatlantické státy a státy na severovýchodě, které v létě virus dokázaly udržet na uzdě, na podzim nejsou schopné šíření zkrotit," dodává list.

Souhrnná bilance nákaz už v USA dosahuje téměř 15 milionů. V zemi se zhruba 330 miliony obyvatel jsou covidu-19 připisována úmrtí více než 280.000 lidí. Tempo, jakým hlášené oběti přibývají, se i navzdory rostoucí úspěšnosti léčby zvyšuje a týdenní průměr je nyní skoro na stejné úrovni jako při jarním vrcholu epidemie. V neděli bylo podle JHU i NYT nahlášeno na 1100 úmrtí a bilance za uplynulý týden tak překročila 15.000.

Drastickými opatřeními reaguje na nepříznivý vývoj statistik a krizi v nemocnicích Kalifornie. Od nedělního večera se na přibližně 33 milionů z celkových 39 milionů obyvatel vztahuje karanténní režim, který zahrnuje zákaz vycházení mimo ty nejnutnější aktivity a také uzavírku barů, kin, muzeí či kadeřnictví. Restaurace musí přerušit běžný provoz, obchody zase držet počet nakupujících pod 20 procenty kapacity, uvádí CNN.

V neděli Kalifornie ohlásila skoro 30.000 nových infekcí, což znamenalo už popáté v řadě navýšení rekordu. Počet hospitalizací spojených s covidem-19 tam o víkendu poprvé přesáhl hranici 10.000 a je tedy výrazně nad letním maximem. Zpřísněná karanténa začíná platit v oblastech, kde obsazenost jednotek intenzivní péče překročila 85 procent.

Kalifornie proti koronaviru vyhlašuje tvrdší opatření než ostatní americké státy, přestože rekordní statistiky přichází z mnoha míst. Patří mezi ně i Pensylvánie, kde už asi měsíc prudce narůstá počet lidí s covidem-19 v nemocnicích a počty nových nákaz minulý týden poprvé překonaly 10.000. Obchody, restaurace i další podniky nicméně mohly ve státě s necelými 13 miliony obyvatel i o víkendu přivítat zákazníky.