Spojené státy chtějí co nejrychleji začít s očkováním třetí dávkou

V zemi se nadále zvyšují denní počty nově nakažených - ve středu USA zaznamenaly přes 100.000 infekcí, nejvíce za posledních šest měsíců, uvedla s odkazem na svoje statistiky agentura Reuters.

Spojené státy se s aplikací třetí dávky připojí k Francii, Německu a Izraeli, které už dodatečně injekce začaly aplikovat, nebo oznámily, že to mají v plánu. Tyto země tak nevyslyší naléhání Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž by se vakcinace další dávkou měla odložit a vakcíny soustředit především na základní naočkování co nejvíce lidí po celém světě, ne jen v bohatých státech.

Americké úřady musejí před aplikací případných třetích dávek nejprve očkovací látky plně schválit nebo upravit svolení k jejich mimořádnému nasazení. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) však uvedlo, že pracuje na tom, aby v některých případech bylo možné podat dodatečné dávky i bez těchto povolení.

"Je pro nás mimořádně důležité podniknout kroky k tomu, abychom těmto jedincům mohli dát jejich posilující dávky, a nyní na tom pracujeme," řekl Fauci. Odkazoval tak na osoby s poruchou imunitního systému, kteří podle něj nejsou dostatečně chráněni před komplikacemi covidu-19 ani v případě, že dostali dvě dávky očkovací látky.

Podle Reuters teď činí sedmidenní průměr nových případů téměř 95.000 za 24 hodin, což je pětkrát více než před měsícem. Koordinátor boje s koronavirem Bílého domu Jeff Zients dnes novinářům sdělil, že polovina všech nových případů se objevuje v sedmi státech s nejnižší proočkovaností, a to na Floridě, v Texasu, Missouri, Arkansasu, Louisianě, Alabamě a Mississippi.

Třetina všech případů přitom pochází jen z Texasu a Floridy, v případě hospitalizací je to ještě více.

Vzhledem k rozmachu nakažlivější varianty zvané delta by se počet nově nakažených mohl vyšplhat i přes hranici 200.000 za den, řekl dnes Fauci. "Pokud by se objevila další (varianta), která má stejnou schopnost se přenášet, ale je vážnější, tak bychom mohli mít skutečný problém," dodal epidemiolog.

Vláda prezidenta Joea Bidena se dlouhodobě snaží přesvědčit dosud nenaočkované Američany, aby si nechali dát injekci, jelikož se obává další možné vlny pandemie s příchodem podzimu. Zients dnes prohlásil, že administrativa podporuje, aby americké podniky a další instituce vyžadovaly očkování po svých zaměstnancích.