Britové i po vyrovnaném duelu s Dánskem stále bez bodu. Němci opět nastříleli osm branek

Že by měli Britové ztratit všechny body i v duelu s Dánskem, o tom rozhodně jeho začátek nenasvědčoval. Vždyť po pěti minutách hry právě ostrovní národní tým otevřel skóre zápasu poté, co se trefil již bývalý hokejista Litvínova Liam Kirk a to po obtočení dánské svatyně, kterou opět hájil Dichow. Jenže Britové o toto vedení přišli kvůli svému špatnému střídání, čehož využil minutu po britském gólu Aagaard. Dánům to nestačilo, jelikož stav na 2:1 pro ně otočil Bruggisser. Průběh zápasu byl ale jako na houpačce. Zanedlouho vyrovnal na 2:2 Neilson, jenž svou bruslí usměrnil přihrávku Moseyho.

Dánsko se dostalo zpátky do vedení v úvodu druhé dvacetiminutovky, kdy se podruhé v zápase trefil Aagaard. Sice se v prvních minutách druhé třetiny hrálo opatrně, pak se ale obě strany dostaly zase do několika příležitostí. Dlouho se ale čekalo na gól, který ke konci této části hry nakonec vstřelili Britové, konkrétně Habert.

Protože právě třetí třetina je rozhodující, obě strany se opět přilnuly k opatrnému hokeji. Nakonec ale rozhodující branka padla, přičemž ji vstřelil Wejse. Navzdory možnosti přesilové hry v závěru se už Britům vyrovnat nepodařilo.

Němci po Lotyších deklasovali osmi trefami i Kazachy

To, že si zřejmě budou Kazaši připadat v duelu s Německem jako na kolotoči, ukázal zápas v Ostravě hned v úvodu, jelikož Němci otevřeli skóre už po 62 vteřinách. Stalo se tak poté, co gólman Šutov sice nejprve vychytal dvě zakončení, ale na odražený kotouč od Metalnikovovy brusle už neměl nárok, 1:0. O 82 vteřin později navýšil na 2:0 Tuomie, jenž zamířil přesně k tyči. Až po sedmi minutách hry si užil svůj první zákrok v zápase německý gólman Grubauer, přesto ale za chvíli inkasoval. Po nečekané Rymarevově zpětné příhře se puk dostal ke zkušenému kapitánovi Starčenkovi. Poté se hrálo vyrovnaně, ale Kazachům se ne a ne podařit vyrovnat i výsledkově. V závěru první části to byli opět Němci, kteří mohli navýšit své vedení, kdyby se ovšem po protiútoku trefil Kahun.

Pokud si Kazaši mysleli, že by se jim mohl podařit vstup do druhé části, hned po 71 vteřinách od jejího začátku je vyvedl z omylu Peterka, který už gól na 3:1 dal. Na druhé straně mohl kontrovat Savickij, ale ten zamířil do brankové konstrukce. Proti Panjukovově zakončení zasáhl gólman Grubauer a za chvíli zahrozil ještě Muchametov, jenž se jako další Kazach trefil do tyčky. V polovině zápasu se ale trefovali přesně zase Němci, nejprve se to povedlo Reichelovi, přičemž to už byl v kazašské brance místo Šutova Bojarkin. Za chvíli se sice trefil Wissmann, ale jeho gól museli rozhodčí kvůli ofsajdu po poradě u videa odvolat. Na 5:1 se ale záhy regulérně podařilo zvýšit Kälble.

Ve třetí třetině mířili Němci za jasným triumfem, když se trefili postupně ještě Reichel, Tiffels a Kastner. Před posledním německým gólem se ještě Kazachům podařilo zkorigovat skóre.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (17.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Velká Británie – Dánsko 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Kirk (Curran, Ruopp), 11. Neilson (Mosey, Lake), 39. Halbert (Lachowicz, Perlini) – 7. Aagaard (Moelgaard, N. Olesen), 9. Bruggisser (N. Olesen, Wejse), 22. Aagaard (N. Olesen, Moelgaard), 53. Wejse (Blichfeld, Bruggisser). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), MacFarlane – Briganti (oba USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 7:6. Využití: 0:2. Diváci: 16 277

Velká Británie: Whistle – D. Phillips, O'Connor, Mosey, Batch, Halbert, Tetlow, M. Richardson, Ruopp – Curran, Perlini, Kirk – Neilson, Lake, Dowd – Betteridge, Lachowicz, Norris – Duggan, Davies, Shudra. Trenér: Russell

Dánsko: Dichow – Lassen, M. Lauridsen, Nicholas B. Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Larsen, Koch – True, Russell, Blichfeld –Aagaard, Moelgaard, N. Olesen – Scheel, Wejse, From – N. Andersen, Poulsen, Schultz – L. Andersen. Trenér: Gath

SKUPINA B (Ostrava):

Německo – Kazachstán 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 2. Szuber (Stachowiak, Peterka), 3. Tuomie (Kastner, Ugbekile), 22. Peterka (Stachowiak, Wissmann), 29. Reichel (Pföderl), 36. Kälble (Peterka, Stachowiak), 51. Reichel (Peterka, Stachowiak), 55. Tiffels (Sturm), 59. Kastner (Ehl, Tuomie) – 8. Starčenko (Rymarev, Panjukov), 52. Koroljov (Bojko, Asetov). Rozhodčí: M. Holm (Švéd.), Vikman (Fin.) – N. Briganti (USA), Špůr (ČR). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 8479.

Německo: Grubauer – Wissmann, J. Müller, Szuber, M. Müller, Wagner, Kälble, Fohrler, Ugbekile – Pföderl, Michaelis, Ehliz – Peterka, Stachowiak, Reichel – Kahun, Sturm, Tiffels – Ehl, Kastner, Tuomie. Trenér: Kreis.

Kazachstán: Šutov (22. Bojarkin) – Metalnikov, Beketajev, Orechov, Danijar, Dichanbek, Breus, Koroljov, Gajtamirov – Rymarev, Omirbekov, Starčenko – Michajlis, Muchametov, Muratov – Savickij, Šesťakov, Panjukov – Rachmanov, Bojko, Asetov. Trenér: Mambetalijev