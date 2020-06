Střelba v mexickém odvykacím centru: Deset mrtvých

Devět lidí bylo mrtvých na místě, desátý podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Podle tiskových agentur to uvedly místní úřady. Na místo do města Irapuato se vydala policie a státní zástupci, aby zahájili předběžné vyšetřování.

Guanajuato je důležitým průmyslovým centrem země, kde se koncentruje výroba automobilů, letadel a jiného těžkého průmyslu. Tyto aktivity spolu s důležitou energetickou infrastrukturou přitahují kriminální organizace, které se specializují na obchodování s drogami, ale také na vydírání, únosy a krádeže pohonných hmot. Zvláště proslulé jsou gangy Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Cártel de Santa Rosa de Lima.

Mexiko za loňský rok zaznamenalo 34.582 vražd, nejvíce od roku 1997, kdy se tento údaj začal systematicky sledovat.