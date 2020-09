The Atlantic: Trump označil padlé vojáky USA za břídily a cucáky

Ve skutečnosti se ale obával, že by se v nepříznivém počasí rozcuchal, tvrdí Jeffrey Goldberg, šéfredaktor liberálního magazínu The Atlantic s odvoláním na čtyři zdroje.

Trump během rozhovoru s vedením delegace dopoledne před plánovanou návštěvou podle Goldberga řekl: "Proč bych měl na ten hřbitov jet? Je plný břídilů." Při jiném rozhovoru během téže cesty příslušníky americké námořní pěchoty, kteří na sklonku první světové války položili životy v bitvě v lesíku u obce Belleau, severovýchodně od Paříže, označil za "cucáky", když se nechali zabít.

“If the revelations in today’s Atlantic article are true, then they are yet another marker of how deeply President Trump and I disagree about the role of the President of the United States,” Biden says of @JeffreyGoldberg’s new reporting on Trump’s views of the military. pic.twitter.com/7eg95hwoE0