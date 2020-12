The New York Times přiznal chyby v podcastu o Islámském státu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký deník The New York Times (NYT) přiznal, že jeho oceňovaná podcastová série o radikálním hnutí Islámský stát (IS) je z velké části založená na nevěrohodných svědectvích jednoho z protagonistů.