Time: Osobností roku jsou Biden a Harrisová, prezentují "něco historického"

"Time vybírá osobnost roku už téměř sto let. V roce 2020 je osobností roku časopisu Time zvolený prezident Joe Biden a zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová," oznámil rockový zpěvák Bruce Springsteen.

Watch: Bruce Springsteen announces the 2020 TIME Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/Op4haO8MSz pic.twitter.com/yrbcTew0Tx

Podle šéfredaktoru časopisu Time Edwarda Felsenthala Biden a Harrisová reprezentují "něco historického". Příští čtyři roky podle něj pro oba politiky i pro všechny Američany "obrovským testem" a to především s ohledem na slib Bidena a Harrisové, že rozdělené Spojené státy opět sjednotí.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4