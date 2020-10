Tři dny do voleb v USA: Pensylvánie může souboj rozhodnout, místní jsou vůči průzkumům skeptičtí

V klíčovém státě Pensylvánie již odvolily více než dva miliony ze zhruba devíti milionů registrovaných voličů. Právě od Pensylvánie se přitom už tradičně očekává, že bude mít na celkový výsledek voleb zásadní vliv. Své pocity z hlasování ČTK sdělili voliči ve Filadelfii, která je nejlidnatějším městem tohoto státu.

"Pensylvánie je obvykle proměnlivý stát, během posledních voleb byla červená (republikánská), ale Filadelfie je převážně modrá (demokratická), jen zbytek Pensylvánie je červený. Takže nevím, doufám, že se hodně lidí poučilo z uplynulých čtyř let a udělá správné rozhodnutí," řekla Madison poté, co do mobilní urny před Střední školou kreativního a divadelního umění ve Filadelfii odevzdala svůj hlas demokratickému prezidentskému kandidátovi Joeu Bidenovi.

Filadelfie je pro svou demokratickou orientaci známá. Necelý týden před volbami jsou snad všechny čtvrtě plné výzev k hlasování pro Bidena a jeho viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Zejména pouliční lampy jsou oblepené plakáty a město tak poněkud vybočuje z republikánské orientace státu. "Spatřuji hodně podpory pro Bidena. Ve městě je jiná atmosféra, lidé se zajímají a jsou aktivní. Když jdete po ulici, vidíte hodně plakátů podporujících Bidena, lidé si je dávají do oken a působí dojmem, že jsou plni energie," okomentovala situaci další z hlasujících, Erin.

Před čtyřmi lety v Pensylvánii sice vyhráli republikáni, řada obyvatel Filadelfie ale doufá, že letos bude vše jinak. Mezi nimi i Connor. "Myslím, že my, tedy demokraté, máme dobré šance. Vidím to nadějně, ale je to vážně těžké odhadnout. Rozhodně je tu ale jakási výzva k tomu, abychom se aktivizovali, abychom hlasovali. A to mnohem větší než v jakýchkoli jiných volbách, které jsem zažil," řekl mladý muž.

Všichni Bidenovi stoupenci ale nejsou ještě připraveni slavit. Například Stephen si uvědomuje šance úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa na obhájení mandátu. "Volil jsem Bidena. Chce se mi říct, že má šanci na výhru, ale nechci to zakřiknout. Předvolebním průzkumům nemůžete věřit, kdo ví, co bude," uvedl.

A není zdaleka jediný, kdo je k průzkumům nedůvěřivý. V těch sice na celonárodní úrovni stabilně Biden nad Trumpem vede, avšak v řadě klíčových států se očekává mnohem těsnější výsledek. V Pensylvánii podle aktuálních zprůměrovaných průzkumů na serveru FiveThirtyEight Biden vede o zhruba pět procentních bodů, podle agregátoru Real Clear Politics o čtyři.

Na otázku, kdo by mohl vyhrát, odpověděl zdrženlivě i Kyle. "To vážně nevím. Odhady říkají Biden. Kéž by. Ale na průzkumy není spolehnutí," řekl. Dodal, že právě jeho stát by mohl sehrát v hlasování klíčovou roli. "Vždycky tomu tak je. Pensylvánie, Michigan, Wisconsin, Florida, Ohio...Takže doufejme, že se vše vyvine správným směrem," poznamenal.

Souhlasí i Aaron, který přišel v předčasné volbě odevzdat hlas spolu se svým přítelem. "Asi všichni si myslí, že Pensylvánie nakonec rozhodne. Je to velmi umírněný 'swing state'," řekl.

Doufají ale i příznivci Donalda Trumpa. Například Lynne volebně přísluší k okresu Chester, asi hodinu cesty na západ od Filadelfie, kde jsou šance demokratů a republikánů vždy velmi vyrovnané: "Chester je dnes asi spíše demokratický. Když se ale vypravíte jen kousek na západ, například do okresu Lancaster, kde pracuji, vidíte velikou podporu Trumpa. Kamkoli se podíváte, lidé vyvěšují vlajky a podniky vystavují veliké bannery hlásající Trump 2020."

Může za to podle ní i skutečnost, že se lidem ve venkovských oblastech Pensylvánie daří během posledních čtyř let lépe než za prezidenta Baracka Obamy: "Je tu Pittsburgh a je tu Filadelfie - obě města jsou silně demokratická. Ale rurální oblasti a oblasti s koncentrací výrobních podniků jsou mnohem více nakloněny republikánům, protože hodně vytěžily z ekonomických změn, které se staly od roku 2016. Platy pracovníků rostou a ani za to nemůže vláda - to jen ekonomika tolik posílila," říká Lynne a dodává, že vítěze voleb si letos netroufá odhadnout.

Zásadní roli asi 13milionového státu na severovýchodě země si uvědomují i samotní kandidáti. Minulý víkend se proto oba shodně vypravili právě do Pensylvánie, kde absolvovali hned několik předvolebních mítinků. K Filadelfii se pak jen několik dní před volbami upírá pozornost ještě z jednoho důvodu. Od pondělního zastřelení černocha Waltera Wallace policisty zachvátily především západní část města protesty a řada lidí využila chaosu k rabování obchodů. Rasová spravedlnost a policejní brutalita jsou pro mnoho voličů dlouhodobě témata zásadního významu. Současné nepokoje by se proto minimálně v Pensylvánii mohly ještě promítnout do těsného závodu o prezidentské křeslo.