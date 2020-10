Trump a Biden míří na Floridu, tamní výsledek voleb bývá rozhodující. Nový průzkum

Trump i Biden dnes povedou kampaň na Floridě. Souboj ve státě, který pro vítěze voleb představuje zisk 29 volitelů, bude velmi těsný.

Ve středu republikán Trump promluvil k voličům v Arizoně, jeho demokratický rival Biden v Delaware. Patrný z vystoupení obou kandidátů byl podle médií zejména odlišný postoj v pandemii covidu-19, která si ve Spojených státech podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) vyžádala již 227.700 mrtvých. Počty nakažených mezitím podle zpravodajského webu BBC aktuálně stoupají ve 39 z 50 amerických států a s onemocněním covid-19 v zemi nyní průměrně umírá 800 lidí za den.

Biden ve středu ve Wilmingtonu v Delaware, kde je doma, uvedl, že od něj voliči neuslyší falešné sliby, že pandemii lze vypnout stisknutím vypínače. Demokrat nevyloučil možnou budoucí uzávěru neboli "lockdown" a řekl, že vodítkem rozhodnutí by měla být věda. "I pokud vyhrajeme, bude to vyžadovat hodně tvrdé práce, abychom tuto pandemii ukončili," řekl. "Slíbím vám ale toto: Začneme od prvního dne dělat věci správně". Demokrat rovněž kritizoval snahu prezidenta Trumpa zneplatnit systém zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy.

Trump mezitím na mítinku ve městě Goodyear v Arizoně řekl, že Biden by jako prezident zaváděl další uzávěry a dostal by Američany do mizerné ekonomické situace. "Pokud zvolíte Joea Bidena, bude to znamenat, že děti nebudou nikam chodit, nebudou promoce, svatby, Den díkůvzdání, Vánoce a (Den nezávislosti) 4. července," řekl. Volby přitom vykreslil jako rozhodnutí mezi "superobnovou" za Trumpa a ekonomickou depresí za Bidena.

Dnes Trump pořádá venku mítink v Tampě na Floridě. Agentura Reuters připomíná, že uplynulých mítinků se zúčastnily tisíce lidí, mnozí z nich přitom nenosili roušky a nedodržovali rozestupy. Trump podle Reuters bude dnes mluvit o slibném vývoji ekonomiky v třetím kvartálu. Ačkoliv z dat bude zřejmě patrný dramatický hospodářský růst ve srovnání s druhým kvartálem, odborníci upozorňují, že ekonomika se z pandemie zdaleka ještě nezotavila.

Biden promluví k voličům v Tampě na mítinku, který se uskuteční v režimu "drive-in". Diváci tak po celou dobu zůstanou ve svých autech. Podobnou akci uspořádá také v okrese Broward v jižní Floridě.

Osmačtyřicet respondentů průzkumu Ipsos/Reuters na Floridě uvedlo, že Biden by lépe řešil pandemii, 42 procent naopak více důvěřuje Trumpovi. Zhruba 52 procent dotazovaných uvedlo, že Trump by byl lepší pro ekonomiku, Bidenovi v této otázce věří 41 procent respondentů. Devětačtyřicet respondentů hodlá volit Bidena, 47 procent Trumpa.