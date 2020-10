Trump bojuje s koronavirem. Stav prezidenta byl velmi znepokojivý, tvrdí agentura AP

Trump oznámil nákazu koronavirem ve čtvrtek večer, v noci na dnešek (pátek místního času) byl pak přepraven vrtulníkem do nemocnice Waltera Reeda v Marylandu nedaleko Washingtonu. Do vrtulníku nastoupil šéf americké exekutivy sám, měl na sobě oblek a roušku a zamával novinářům. Objevil se následně také ve videu na twitteru, v němž ohlásil, že vývoj je dobrý.

Dnes však Trumpův ošetřující lékař uvedl, že prezident je 72 hodin po diagnóze. To by podle listu Washington Post (WP) mohlo znamenat, že měl prezident pozitivní test už ve středu. List The Guardian připomněl, že Trump byl před oficiálním potvrzením diagnózy ve svém golfovém klubu v New Jersey, kde se pořádala sbírka na jeho prezidentskou kampaň. Zdroj z Bílého domu ale WP sdělil, že lékař na brífinku uvedl nesprávný časový údaj ohledně diagnózy a zahájení léčby. Podle The Guardian chtěl lékař říct, že je to třetí den po diagnóze, nikoliv 72 hodin. Bílý dům neuvedl, zda bylo tvrzení lékaře v rozporu s časovými údaji, které veřejnosti sdělil Trump.

Trump je podle Conleyho už více než 24 hodin bez horečky. Lékař však potvrdil, že u prezidenta se projevily příznaky nemoci covid-19, jako jsou například kašel či únava. Conley také opakovaně zdůrazňoval, že prezidentovi "v tuto chvíli" není podáván dodatečný kyslík. Zcela stejnými slovy ale reagoval také na opakované dotazy novinářů, zda byl prezidentovi kyslík podán dříve.

Agentura AP následně s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že stav prezidenta byl v posledních 24 hodinách velmi znepokojivý, ale zlepšil se po nastoupení do nemocnice. Obdobnou informaci s odkazem na nejmenovaný zdroj přinesla také agentura Reuters. Nadcházejících 48 hodin bude z hlediska Trumpovy léčby podle zdroje klíčových. Tyto informace se tak poněkud rozchází s tvrzením Trumpova lékaře, že průběh léčby je bez komplikací.

Conley uvedl, že Trump dostal první dávku remdesiviru, což je antivirotikum, které je podáváno nitrožilně a vyvinul jej tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně proti ebole. Podle dosavadních poznatků může remdesivir u pacientů s covidem-19 zkrátit dobu hospitalizace. Trump podle Conleyho také podstupuje experimentální léčbu přípravkem REGN-COV2, jenž funguje na bázi monoklonálních protilátek a vyvinula jej firma Regeneron. Dále pak prezident dostává zinek, vitamín D, aspirin, famotidin a melatonin.

Kdy přesně bude Trump z nemocnice propuštěn, není jasné, Conley dnes dával najevo, že prezident nepřestal úřadovat a řekl, že se cítil, jako by byl schopen z nemocnice odejít. Dále zdůraznil, že Trump má dobré zdraví a je bez kontraindikace, kromě toho, že má "mírnou nadváhu" a je mu 74 let. Řekl také, že k hospitalizaci Trumpa vedla opatrnost, jelikož je prezidentem Spojených států. Conleyho na brífinku doprovázel několikačlenný tým lékařů v bílých pláštích, kteří o Trumpa pečují.

O několik hodin později Trump lékařům a sestrám složil poklonu na twitteru. "Lékaři, sestry a všichni v úžasné nemocnici Waltera Reeda, a další z obdobně skvělých institucí, kteří se k nim přidali, jsou úžasní!!! V boji s tímto morem byl v uplynulých šesti měsících udělán obrovský pokrok. S jejich pomocí se cítím dobře!," uvedl prezident Spojených států.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!