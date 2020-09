Trump chce prosazovat ve školách výuku více patriotické historie

Ačkoli federální vláda nemá pravomoci zasahovat do obsahu výuky v jednotlivých státech, Trump chce zřídit speciální komisi, která by prosazovala "proamerické osnovy, jež oslavují pravdu ohledně historie našeho velkého státu".

Nový orgán by se měl jmenovat Výbor 1776 - podle letopočtu přijetí Deklarace nezávislosti. Podle WP jde zřejmě o odkaz na Projekt 1619, který vede liberálně laděný list The New York Times (NYT). Novináři NYT v několika článcích a esejích, z nichž jeden obdržel prestižní Pulitzerovu cenu, tvrdí, že za pravý letopočet založení USA by se měl považovat rok 1619, kdy na pobřeží Severní Ameriky dorazili první černošští otroci z Afriky. Trump ve čtvrtek řekl, že Projekt 1619 nesprávně učí děti, že USA byly založeny na zásadách "útlaku, nikoliv svobody".

"Patriotické mámy a tátové budou požadovat, aby se jejich dětem už dále nepředkládaly nenávistné lži ohledně této země," řekl Trump. "Američtí rodiče nepřijmou indoktrinaci v našich školách, kulturu rušení v práci nebo potírání tradiční víry, kultury a hodnot ve veřejném prostoru. Už ne," dodal prezident.

Trumpovo čtvrteční vyjádření je pokračováním jeho předchozích výroků z letošního roku. Při oslavách Dne nezávislosti například prohlásil, že se děti učí ve škole nenávidět svou vlast. Při republikánském nominačním sjezdu se pak zavázal, že naplno obnoví patriotické vzdělávání.

Podle části učitelů i žáků však Trumpova slova neodpovídají realitě, protože na amerických veřejných školách se Spojené státy studentům stále předkládají jako maják svobody a demokracie a jako morální světový lídr. Podle WP se tak prezident spíše snaží rozšířit současné kulturní spory i na školy, jelikož to dobře odpovídá jednomu z jeho hlavním předvolebních sdělení, že se jeho soupeř Joe Biden snaží "zrušit americký způsob života".

"Nechtějí, abychom příliš mluvili o chybách Ameriky," řekl šéf katedry historie a politologie na Jižní univerzitě v Louisianě Albert Samuels. "Pojďme se nezabývat skutečností, že mnozí ze zakladatelů byli otrokáři," dodal.

"Trump nahrává těmto představám bělošského pocitu křivdy, bělošského strachu a bělošské nejistoty," řekl profesor historie z univerzity Texas A&M Albert Broussard. "Obyvatelstvo této země se etnicky i rasově proměnilo. (...) Myslím, že to i nadále bude u některých lidí vyvolávat úzkost," dodal.

Témata rasismu a pojetí americké historie se dostala do popředí společenských debat v USA společně s rozsáhlými protesty, které spustilo květnové úmrtí černocha George Floyda po tvrdém zásahu bělošského policisty. Podle části demonstrantů v USA převládá i přes deklarovanou rovnost všech etnik systémový rasismus, což Trump odmítá uznat. Někteří lidé proto při manifestacích strhávali sochy postav z historie USA, které vlastnily otroky nebo se podílely na krvavých taženích proti původnímu obyvatelstvu Severní Ameriky.

Trump se však proti takovým krokům tvrdě ohrazuje. Hájil rovněž zachování jmen některých vojenských základen pojmenovaných podle generálů bojujících v americké občanské válce na straně Konfederovaných států amerických, jež se odtrhly od zbytku Unie zčásti kvůli nesouhlasu ohledně ukončení otroctví v USA.