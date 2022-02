Trump je údajně v kontaktu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý americký prezident Donald Trump tvrdí, že po svém odchodu z Bílého domu zůstal v kontaktu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V dosud nepublikované knize to uvádí reportérka amerického listu The New York Times (NYT) Maggie Habermanová. Agentura Reuters připomíná, že odhalení přichází v době zvýšených mezinárodních obav z nedávných severokorejských testů balistických střel.