Evropa si v současné době hraje s ohněm, varuje Orbán

Orbán upozornil, že osobně intervenoval v roce 1999, aby zabránil zapojení Maďarska do války mezi Srbskem a Maďarskem, což by poškodilo vzájemné vztahy obou zemí na dlouhou dobu.

Podle Orbána se Maďarsko i dnes staví na stranu míru v kontextu války Ruska proti Ukrajině. "Nechtěli jsme se zapojit ani do první, ani do druhé světové války. Nedovolíme, aby byli Maďaři potřetí vtaženi do války, která by měla fatální následky," zdůraznil maďarský premiér.

Orbán také poukázal na vyjádření prezidenta Spojených států Joe Bidena, který podpořil zbrojní pomoc Ukrajině, a varoval před zneužitím situace ze strany nevládních organizací a osobností okolo George Sorose.

Orbán už dříve uvedl, že válka na Ukrajině negativně ovlivňuje země západního Balkánu usilující o vstup do Evropské unie, jelikož přitahuje zdroje EU pryč od procesu rozšiřování. Uvedla to agentura MTI.

"EU nedávno rozhodla vyčlenit dalších 50 miliard eur na podporu Ukrajiny, ale jak daleko by mohla zajít podpora pro západní Balkán, například pro Bosnu a Hercegovinu, pokud by část této částky směřovala sem," poznamenal Orbán.