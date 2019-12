"Nechápu, proč Fox News chce být jako oni," napsal prezident na twitteru s odkazem na televizní stanice CNN a MSNBC, které jsou obvyklým terčem jeho kritiky. "Všichni společně zajdou a místo nich přijdou jiná média. Jedné, co si vede dobře, jsou protrumpovské pořady na Fox News. Všechno ostatní nestojí za nic," konstatoval Trump.

Both Commiecast MSNBC & Fake News CNN are watching their Ratings TANK. Fredo on CNN is dying. Don’t know why @FoxNews wants to be more like them? They’ll all die together as other outlets take their place. Only pro Trump Fox shows do well. Rest are nothing. How’s Shep doing?