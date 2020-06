Trump na víkend neodjede z Washingtonu, hodlá dohlédnout na "právo a pořádek"

"Žháři, anarchisté, plenitelé a štváči už byli do velké míry zastaveni," napsal Trump na twitteru. "Dělám, co je nutné pro zajištění bezpečnosti našich obcí - a tito lidé budou předáni Spravedlnosti!" dodal americký prezident.

...I am doing what is necessary to keep our communities safe — and these people will be brought to Justice!