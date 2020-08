Trump šíří dezinformace o původu Harrisové, kritici ho obviňují z rasismu

O političce se začala šířit tvrzení, že není způsobilá nastoupit do úřadu, jelikož její rodiče byli imigranti z Jamajky a Indie, napsala agentura AP. Trumpovi kritici se domnívají, že podobné nepodložené informace by měl prezident odmítnout.

Kamala Harris was born in Oakland. Which is in California. Which is in the United States. Which makes her eligible to be President.



Birtherism is racism. Plain and simple. And it’s a vile slander on a another great American success story.