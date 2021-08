Trump u soudu napadl příkaz předat jeho daňová přiznání výboru Kongresu

Republikánský exprezident v rozporu s tradicí svoje finanční záznamy odmítl zveřejnit a dlouhodobě bojuje proti různým pokusům o jejich získání.

"Požadavky (sněmovního výboru) se zaměřují výlučně na prezidenta Trumpa protože je republikán a politický oponent," uvedli Trumpovi právníci v soudní stížnosti, kterou vstoupili do již několik let probíhajícího sporu mezi demokraty v Kongresu a vládou a jehož se dosud formálně neúčastnili.

Trumpův tým žádá, aby soud trvale zakázal ministerstvu spravedlnosti vydat exprezidentovy finanční záznamy a nařídil sněmovnímu výboru pro státní příjmy ukončení všech stávajících vyšetřování Trumpa a jeho firem. Výbor kontrolovaný demokraty odůvodňuje svou snahu o zisk Trumpových záznamů tím, že chce zkontrolovat, zda IRS správně provádí audity prezidentských finančních dokumentů, aby mohl případně navrhnout nové legislativní úpravy. Trumpovi právníci to označují za falešnou záminku.

Snahy o zisk exprezidentových přiznání nabírají v poslední době na intenzitě, podle televize CNN by však i po pátečním rozhodnutím ministerstva spravedlnosti nějaký čas trvalo, než by se exprezidentovy finanční dokumenty dostaly zákonodárcům do ruky. Vstup Trumpových právníků do sporu pak celou věc ještě více protáhne, poznamenává CNN.

Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády odmítalo nařídit vydání Trumpových dokumentů a exprezident čelil obviněním, že zneužívá pravomocí státních úřadů pro své osobní a politické účely. Nynější ministr spravedlnosti Merrick Garland prohlásil, že bude usilovat o posílení nezávislosti svého úřadu.

Garland přitom v pátek prohlásil, že někteří zákonodárci zřejmě chtějí získat Trumpovy finanční záznamy jen proto, aby jej uvedli do obtížné situace. To ministerstvu však podle jeho názoru neumožňuje žádost výboru zablokovat, protože je po právní stránce legitimní.

Trumpovy finanční záznamy se po dlouhých právních sporech, které se dostaly i k nejvyššímu soudu, podařilo v únoru získat prokuratuře na Manhattanu. Ta vyšetřuje Trumpovu společnost Trump Organization. Dokumenty, mezi nimiž byly i exprezidentova daňová přiznání, se však nedostaly na veřejnost.

Těsně před listopadovými volbami, v nichž Trump neúspěšně usiloval o druhý mandát, napsal list The New York Times s odvoláním na uniklé Trumpovy finanční dokumenty, že tehdejší prezident a miliardář zaplatil na federálních daních v roce 2016 jen 750 dolarů (asi 16.000 korun). V deseti z předchozích 15 let pak dokonce neodvedl nic, protože vykázal větší ztráty než příjmy.

Trump, který o sobě hovoří jako o velmi úspěšném podnikateli, označil informace listu za nepravdivé a prohlásil, že na daních zaplatil "mnoho peněz", aniž by uvedl bližší detaily.