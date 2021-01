Twitter zablokoval Trumpův účet, Facebook odstranil jeho video

Trump ve videu neodsoudil počínání svých příznivců, kteří předtím násilně vnikli do Kapitolu a narušili schůzi Kongresu k výsledkům prezidentských voleb. Šéf Bílého domu sice výtržníky vyzval k odchodu, zároveň je ale označil za "velmi výjimečné" a opakoval nepravdivé tvrzení o "ukradených" volbách.

"Odstranili jsme ho, protože celkově vzato máme za to, že přispívá k riziku pokračujícího násilí, spíše než aby jej zmenšovalo," uvedl o videu viceprezident Facebook Guy Rosen. Hovořil přitom o "krizové situaci", v níž se přijímají "patřičná krizová opatření".

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence. — Guy Rosen (@guyro) January 6, 2021

Výjimečné kroky činil také Twitter, kde má Trumpův hlavní účet skoro 89 milionů sledujících. Kromě zmíněného videa stáhl také dva klasické příspěvky, v jednom z nich Trump naznačoval, že násilní demonstranti jsou "skvělí patrioti, se kterými bylo tak dlouho nakládáno špatně a nespravedlivě".

Trump just tweeted. In seconds it has thousands of likes and retweets. This is why many are calling for action on his account vs. retrospective labels and even limits on sharing pic.twitter.com/CA3vMYWyj7 — Ina Fried (@inafried) January 6, 2021

"Požádali jsme o odstranění tří dnes (ve středu) nahraných tweetů účtu @realDonaldTrump kvůli opakovanému a vážnému porušení pravidel o občanské integritě," uvedl bezpečnostní účet Twitteru. Po uvedeném zákroku nastupuje automatická blokace účtu, která skončí 12 hodin po odstranění příspěvků. Podle informací agentury Bloomberg už Trump požadavek splnil a ještě dnes tedy bude moci znovu tweety přidávat.

NEWS: Twitter says Trump removed the offending tweets that led to his suspension and Twitter will restore @realDonaldTrump access after 12-hour block, per @business https://t.co/Aw24WJnWXn — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 7, 2021

Twitter dodal, že další porušování pravidel ze strany končícího amerického prezidenta vyústí v trvalé uzamčení jeho profilu. Zásah proti Trumpovi přitom nebyl jediným opatřením dané sociální sítě v souvislosti s dramatickým vývojem ve Washingtonu. Společnost ve středu ohlásila, že zvažuje "další vystupňované kroky" ve snaze vymáhat dodržování zásad své platformy. Američtí novináři upozorňovali, že zablokován byl také účet Lina Wooda, což je prominentní právník, který v posledních týdnech vytrvale propaguje konspirační teorie o spiknutí proti prezidentu Trumpovi.

Americký Kongres ve středu zahájil společné jednání obou komor, při němž měly být formálně sečteny hlasy volitelů z jednotlivých států a vyhlášen vítěz voleb, kterým je demokrat Joe Biden. Trump však svou prohru i po dvou měsících odmítá uznat a v posledních dnech nabádal své příznivce k protestům. Ve středu vystoupil na manifestaci u Bílého domu, přičemž vyzval přítomné, aby se následně vydali ke Kapitolu.

Po vniknutí demonstrantů na půdu Kongresu řada lidí na prezidenta naléhala, aby vyzval svoje podporovatele k odchodu. Trump v první reakci na twitteru pouze apeloval na protest bez násilí, poté nahrál video, které zahájil slovy" "Chápu vaši bolest, Vím, že to bolí. Měli jsme volby, které nám byly ukradeny".

Při nepokojích v Kapitolu zemřeli čtyři lidé, podle listu The Wall Street Journal více než desítka policistů utrpěla zranění a Trumpovi příznivci také napáchali materiální škody. Podle mnohých za události nese zodpovědnost především hlava státu, která soustavně šíří dezinformace o volbách. "Tohle dnes způsobil prezident, tohle povstání," řekl republikánský senátor Mitt Romney.