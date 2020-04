USA a Kanada prodlouží uzavírku hranic, New York má přes 13 tisíc obětí koronaviru

Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že hranice mezi USA a Kanadou bude mezi prvními, které se otevřou, a řekl, že obě země v boji s pandemií postupují dobře.

Spojené státy však mají více potvrzených případů koronavirové nákazy i obětí nemoci covid-19 než kterákoli jiná země světa. Dohromady už země má přes 700.000 případů a přes 37.000 obětí, ukazuje statistika CNN.

Nejpostiženější je stát New York, Jenom ve městě New York zemřelo více než 13.000 lidí s infekcí. V pátek jich přibylo 540, oznámil dnes newyorský guvernér Andrew Cuomo. Ve čtvrtek bylo nových obětí 630. Podle Cuoma klesl také počet pacientů hospitalizovaných s nemocí covid-19 z 17.316 na 16.967.

Remember: We still have about 2,000 new COVID hospitalizations daily.



And we lost 540 New Yorkers yesterday.



That is a soul-crushing loss.



When you feel tired of social distancing, think of those we lost. That's what's at stake here.