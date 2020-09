USA chtějí prodat Emirátům "neviditelné" stíhačky F-35, dohoda má být do prosince

Podle zdrojů Reuters má být dohoda na stole do 2. prosince, kdy se v SAE slaví státní svátek. Musí být v souladu s americko-izraelskou dohodou, která vylučuje prodávat americké zbraně do tohoto regionu, pokud by tím byla ohrožena kvalitativní převaha izraelské armády.

V případě bombardérů F-35, jež má také izraelská armáda, jde o stroje nezjistitelné radary. Reuters píše, že není jasné, jak bude v tomto případě požadavek na zachování převahy Izraele splněn - zda poskytnutím kvalitnějších radarů Izraeli, anebo "úpravou" letadel F-35 určených do SAE.

Bílý dům se k dotazům na toto téma nevyjádřil a mluvčí Pentagonu pouze sdělila, že "USA nekomentují zbrojní prodej, dokud o kontraktech není informován Kongres". V případě prodeje letadel do SAE je třeba překonat politické i administrativní překážky, takže je možné, že dohoda letos uzavřená nebude, píše také Reuters.

SAE nedávno s Izraelem uzavřely dohodu o normalizaci vztahů, ale otázka prodeje F-35 se považovala za nedořešenou. Izraelská armáda má k dispozici 24 strojů F-35 a arabským zemím se s ohledem na princip zachování bojové převahy Izraele zatím tato letadla nedodávala.

Zdroje blízké vyjednávání tvrdí, že se uvažuje o vybavení izraelské protivzdušné obrany tak, aby byla schopná F-35 detektovat, nebo že budou F-35 určené emirátům vyrobeny tak, aby letadla prodaná Izraeli byla lepší kvality než ta prodaná jiným zemím v regionu.

Washington už nyní požaduje, aby se letadla F-35 dodávaná jiným zemím kvalitou nevyrovnala strojům, jež má k dispozici americká armáda. Zatím posledním zákazníkem, který F-35 nakoupil v USA, bylo Polsko, které v lednu uzavřelo kontrakt na 32 těchto strojů. První část bude ale dodána až v roce 2024.