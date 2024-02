Babiš nehájí zájmy ČR, reagoval Fiala. Ozvala se i ministryně Černochová

Podle Černochové opět brnká Babiš na strunu odpůrců nákupu. "Když už přestal tvrdit, že by jeho případná budoucí vláda od smlouvy odstoupila, protože si je dobře vědom důsledků, alespoň spekuluje, že odstoupí od smlouvy, zpozdí-li se dodávky. Ne, neodstoupí a moc dobře to ví," napsala na síti X.

"Ono vést tuto debatu v roce 2024, když první letouny budou pro ČR teprve vyrobeny v roce 2029, je trochu komické, že ano," dodala ministryně obrany.

Premiér Fiala poznamenal, že Babiš dlouhodobě nehájí zájmy České republiky. "A vidíme to i teď, když veřejně prohlašuje, že by odstoupil od smlouvy na letouny F-35 II Lightning, což by přímo ohrozilo bezpečnost naší země," uvedl na X.

Pro šéfa občanských demokratů je investice do stíhaček významným krokem směrem k posílení bezpečnosti. "Chci všechny ujistit, že z nároků na zajištění bezpečnosti českých občanů neslevím," dodal.

Babiš původně řekl, že v případě návratu do Strakovy akademie bude hnutí ANO respektovat závazky vycházející z rozhodnutí vlády. V nejnovějším rozhovoru pro novinky.cz ale prohlásil, že jsou stíhačky zbytečné. Naznačil také, že se mělo jednat o prodloužení nájemní smlouvy na švédské letouny Gripen. Expremiér rovněž poukázal na domnělý rozpor, kdy F-35 je útočné letadlo, ale NATO je obranný pakt.

"Nevím, jestli můžeme od dohody odstoupit, když se nebude plnit," uvedl šéf nejsilnějšího opozičního subjektu v Poslanecké sněmovně. "Doufám, že je tam klauzule, že pokud se nebudou dodávky F-35 stíhat, půjde od toho ustoupit. My F-35 nepotřebujeme," dodal.