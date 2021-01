USA hlásí na 4000 nových obětí koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dalších asi 4000 úmrtí způsobených covidem-19 zaznamenaly ve čtvrtek Spojené státy, kde celková bilance epidemie přesáhla 410.000 mrtvých. Ukazují to statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). Zatímco počty hlášených obětí zůstávají blízko rekordních hodnot, růst bilance nakažených nadále zpomaluje a statistika hospitalizovaných už asi dva týdny klesá. Obavy mezitím vyvolává šíření nových variant koronaviru SARS-CoV-2.