USA možná zakážou e-cigarety pro mladší 21 let

Příčina závažných poškození plic stále není objasněna, CDC ale jako problematickou látku identifikovala acetát vitaminu E. To je syntetická forma vitaminu E, který patří k nejdůležitějším antioxidantům v těle. Acetát vitaminu E, známý také jako alfa-tokoferyl acetát, se běžně používá v prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření nebo péči o pokožku. Zmíněná látka se do kuřáckých směsí přidává jako aditivum, především kvůli zahuštění produktů obsahujících kanabinoid THC.

CDC proto doporučuje nepoužívat pro elektronické cigarety produkty s obsahem THC, obzvláště pak ty neoficiálního původu, mimo jiné od internetových překupníků.

Trump dnes uvedl, že o případech úmrtí po použití kontaminovaných produktů toho již hodně přečetl. Na dotaz, zda zvažuje nějaký další krok, jak elektronické kouření regulovat, odpověděl, že vláda chce chránit děti.

V současné době je možné elektronické cigarety i příslušné kuřácké směsi zakoupit podle federálního nařízení od 18 let. Problematické jsou ale internetové obchody, které často nežádají doklad o věku, takže si přípravky mohou zakoupit i děti. Kritici také upozorňují, že nabízené příchutě jsou velkým lákadlem, které k elektronickému kouření přivádí nové zájemce.

V září Trumpova administrativa naznačila, že chystá zákaz většiny příchutí, od tohoto záměru ale ustoupila. Trump dnes řekl, že poučením pro USA z dob alkoholové prohibice je fakt, že zákaz jen vedl k černému trhu. Zástupce výrobce elektronických cigaret NJOY podle Reuters poznamenal, že zákaz příchutí by vedl ke ztrátě 100.000 pracovních míst.

V případě tradičních cigaret v USA platí federální zákaz prodeje do 18 let. Řada amerických států ale dostupnost zpřísnila a pro nákup vyžaduje nejméně dosažení 21 let. Některé státy, ale i obchodní řetězce takto regulují i elektronické cigarety. Příkladem je společnost Walmart, která ve svých obchodech minimální věk na jakékoli kuřácké produkty stanovila na 21 let.