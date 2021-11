USA nedoporučují Američanům cesty do Německa a Dánska

Americké ministerstvo zahraničí přisoudilo oběma zemí čtvrtý, nejvyšší stupeň rizika, vzhledem k "velmi vysoké úrovni covidu-19". Stejnou výstrahu před cestováním do Dánska a Německa podle médií vydalo i americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které o týden dříve doporučilo necestovat do Česka a Maďarska.

Oznámení přichází v době, kdy se Evropa snaží zarazit novou vlnu pandemie na pozadí protestů - občas i násilných, jako například v Nizozemsku - proti omezujícím opatřením, vyhlašovaným ve snaze omezit šíření nákazy, podotkla AFP.

"Po této zimě bude takřka každý očkovaný, uzdravený, nebo mrtvý. To je u koronavirové mutace delta velmi pravděpodobné," varoval německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, jehož země minulý týden zaznamenala rekordní přírůstek více než 65.000 nových případů nákazy za jediný den.

AFP připomněla, že v Německu je očkováno necelých 70 procent obyvatel, což je méně než ve Francii (75 procent). Ta od USA obdržela čtvrtý stupeň výstrahy v srpnu, ale mezitím toto varování pokleslo na třetí stupeň.

CDC v polovině listopadu doporučil Američanům, aby necestovali do České republiky, do Maďarska a na Island kvůli prudkému nárůstu počtu případů koronavirové nákazy v těchto zemích. CDC zařadil ČR, Maďarsko a Island do čtvrtého nejvyššího stupně rizika. Do zemí v této tmavě červené kategorii doporučuje středisko necestovat. V případě, že jde o nezbytnou cestu, doporučuje CDC americkým občanům, aby byli před návštěvou těchto zemí plně naočkováni proti covidu-19.

Do čtvrtého stupně CDC zařadilo řadu států už dříve. V této kategorii je aktuálně 75 zemí, uvedl server uazmi.com.