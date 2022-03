USA přesunuly do Polska dvě baterie protiraketového systému Patriot

Spojené státy raketový systém umístily do Polska "z rozkazu ministra obrany (USA) a po pozvání od našich polských spojenců". "Jedná se o preventivní opatření na ochranu našich sil, které podtrhává náš závazek vůči článku pět" smlouvy o NATO, podle nějž je útok na jednoho člena aliance útokem na všechny, pokračuje vyjádření Pentagonu. "Každý krok, který podnikáme, je určený k odstrašení agrese a ujištění našich spojenců," stojí ve vyjádření.

Systém Patriot slouží k ochraně před taktickými balistickými střelami, raketami s plochou dráhou letu i letouny. Jeho součástí jsou výkonné radary s dosahem až 160 kilometrů.

Podle listu The New York Times vyslání systému do Polska odráží rostoucí obavy Varšavy a Washingtonu z ruských raket, které by na území Polska mohly dopadnout záměrně či nedopatřením v důsledku bojů na Ukrajině. Polsko v současnosti přijímá statisíce ukrajinských uprchlíků a je rovněž zásadním příjemcem nových zbraní od západních zemí v rámci posilování východního křídla NATO.

Oznámení přišlo jen krátce předtím, než Washington odmítl plán Varšavy na poskytnutí polských stíhaček MiG-29 ukrajinskému letectvu. Mezi západními státy panují obavy z toho, že by takové přímé posílení ukrajinské armády mohlo Rusko brát jako vstup třetí strany do konfliktu.

Západní země po ruském útoku na Ukrajinu posilují vojenskou přítomnost na východním křídle NATO od Pobaltí po Bulharsko. V Polsku je nyní asi 10.000 amerických vojáků. Rakety Patriot má ze zemí na východě NATO také Rumunsko. Německo a Nizozemsko nedávno oznámily, že obranný protivzdušný systém vyšlou kvůli nynější krizi rovněž na Slovensko.

Varšava uzavřela v roce 2018 obří kontrakt na nákup systému Patriot, polská vláda loni na podzim oznámila, že by jej USA měly dodat do konce letošního roku.