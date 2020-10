Prezidentské volby v USA už mají na kontě rekord, zájem o hlasování je enormní

Rekordy v účasti na korespondenčním nebo osobním předčasném hlasování hlásí volební komise z jednotlivých států USA. Jenom do pátečního rána odevzdalo svůj hlas 22 milionů Američanů, přičemž v roce 2016 to bylo ve stejnou dobu přibližně šest milionů, píše BBC.

Experti soudí, že nebývalý zájem o předčasné hlasování souvisí s koronavirovou pandemií, která přinutila voliče k hledání alternativ vůči hlasování o volebním dni, kdy se dá očekávat velké množství lidí ve volebních místnostech.

#earlyvote day-end update:



At least 26.8 million people have voted in the 2020 general election https://t.co/s8K2xFDeSA pic.twitter.com/q5RmIMJJIa