USA zvažují zákaz vstupu členům Komunistické strany Číny

Přední činitelé americké vlády připravili návrh možného prezidentského výnosu, který by zakázal vstup do USA potenciálně až desítkám milionů čínských občanů a jejich rodin. Úvahy jsou nicméně stále v rané fázi a Trumpovi návrh dosud předložen nebyl, uvedl zdroj pod podmínkou zachování anonymity.

Podle deníku The New York Times, který o diskusích ve čtvrtek informoval jako první, by šlo o jeden z dosud nejtvrdších kroků Washingtonu v prohlubujícím se sporu s Pekingem, který mnozí již nyní připodobňují k studené válce.

Pokud bude zákaz uplatněn, téměř určitě by měl za následek odvetu ze strany Pekingu. Ta by dopadla kromě diplomatů i na americké podnikatele, což by mohlo poškodit americké zájmy v Číně, upozorňuje Reuters.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing uvedla, že pokud by se plán skutečně realizoval, šlo by o "ubohost".

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo úvahy přímo nepotvrdil, řekl nicméně: "Pod prezidentovým vedením přemýšlíme o tom, jak zatlačit zpět čínskou komunistickou stranu."

The Chinese Communist Party is acting in a way that poses real threats to the world, and the United States is going to make sure that we preserve American national security and impose costs on the CCP in order to achieve a change in behavior. pic.twitter.com/Baw3grrCAv