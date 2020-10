V Guatemale přibývá denně 11 těhotných ve věku 10 až 14 let, mnoho z nich při porodu zemře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Guatemale přibývá denně v průměru 11 těhotných ve věku deset až 14 let, přitom sexuální styky s mladšími 14 let jsou podle guatemalských zákonů považovány za znásilnění. Informoval o tom deník El País s odvoláním na zprávu nevládní organizace Ciprondeni, která bojuje za práva dětí v Guatemale. Její nejnovější statistika se týká období od letošního ledna do srpna.