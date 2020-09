V Louisville druhou noc pokračovaly protesty, policie zatkla 24 lidí

Protesty vypukly ve středu poté, co velká porota státu Kentucky rozhodla, že nebude stíhat ani jednoho ze tří policistů v souvislostí se zabitím černošky Breonny Taylorové. Ta zemřela v březnu při přestřelce ve svém bytě, do nějž vtrhli policisté kvůli domovní prohlídce. Obvinění čelí pouze jeden z policistů za to, že neuváženou střelbou ohrožoval sousedy.

Vedení města Louisville vyhlásilo ještě před oznámením rozhodnutí velké poroty noční zákaz vycházení v očekávání protestů. Ty v posledních měsících otřásaly desítkami amerických měst v návaznosti na úmrtí černocha George Floyda po zákroku bělošského policisty v Minneapolisu. Jméno Taylorové se následně rovněž stalo jedním z hesel skandovaných demonstranty po celých Spojených státech, podle nichž je v mnohých amerických policejních sborech zakořeněné rasistické smýšlení.

V druhý den protestů v Louisville vydala skupinka asi 300 demonstrantů na pochod k místnímu kostelu i navzdory začátku nočního zákazu vycházení. Někteří z účastníků cestou rozbíjeli okna a výlohy, situace však byla podle Reuters výrazně klidnější než o den dříve, kdy byli postřeleni dva policisté.

Tamní pořádkové síly zatkly od začátku protestů již 27 lidí. Většina z nich byla zadržena za porušování zákazu vycházení nebo za nedovolené shromažďování, ve vazbě je však i 26letý muž podezřelý z útoku na policisty.

Podobně jako v jiných amerických městech přitáhly v Louisville protesty levicové a pravicové radikály. Podle Reuters ve čtvrtek vypukly menší potyčky mezi davem demonstrantů a asi 15 ozbrojenými osobami ve vojenských úborech, kteří podle svých slov patřili k organizaci napojené na krajně pravicové milice. Jeden z mužů se zbraní pak řekl médiím, že přišli chránit majetek místních. Situace se však dále nevyhrotila.

Podobné skupiny se dostaly v poslední době do střetů s demonstranty i na jiných místech, na konci srpna zastřelil 17letý mladík ve městě Kenosha ve Wisconsinu útočnou puškou dva demonstranty a dalšího zranil.